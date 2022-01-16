Спасатели проводят эвакуацию жителей всего дома.

В центре Черновцов сегодня вечером произошел взрыв в одной из квартир жилого дома на улице Шептицкого, 15.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

По предварительным данным, сообщение о взрыве газа поступило на линию "102" в 19:17.

"Факт взрыва газа на третьем этаже по вышеуказанному адресу подтвердился, есть пострадавшие. На месте патрульные обеспечивают охрану, есть "скорая" и пожарная служба, осуществлена эвакуация жителей всего дома", – отметили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, в конце ноября прошлого года в г. Новая Одесса Николаевской области в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5-м этаже). В результате взрыва разрушены 4-й и 5-й этажи.

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