В Запорожье группа подростков с оружием пыталась ограбить три магазина.
Об этом сообщила патрульная полиция Запорожской области.
"На линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что на остановке общественного транспорта "Набережная" слышны выстрелы. Заявитель добавил, что к происшествию причастны четверо подростков и у одного из них есть пистолет. Немедленно прибыв на вызов, инспекторы заметили отъезжающий автобус, в котором находились граждане, похожие по описанию заявителя. Патрульные остановили транспортное средство, в салоне были 4-ро парней", - говорится в сообщении.
Во время поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили предмет, похожий на пистолет. Его доставили в Вознесеновское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия.
Впрочем, через некоторое время патрульные получили вызов о том, что неизвестные хулиганили в магазине и пытались похитить деньги из кассового аппарата. Ознакомившись с видео с камер наблюдения, патрульные выяснили, что к происшествию причастны подростки из предыдущего вызова.
Читайте такжеВступился за кондуктора: в Мариуполе четверо парней избили пассажира троллейбуса из-за маски (видео)
"На поиск нарушителей были ориентированы все экипажи. Во время отработки информации, на улице Победы патрульные услышали клич о помощи. Продавщицы двух магазинов указали на подростков и сообщили, что они пытались завладеть средствами и товаром", - рассказали в полиции.
Увидев патрульных, нарушители начали убегать. Одного из них догнали инспекторы. Позже парень признался, что он с двумя товарищами был участником событий, произошедших в трех магазинах.
Впоследствии патрульные разыскали всех, причастных к происшествию, лиц. Задержанных доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Харькове подростки подожгли дом ради развлечения, жителей пришлось эвакуировать (видео)
- Таскала за волосы и повалила на землю: в Ровно сняли жестокую драку девушек-подростков (видео)
- На Запорожье подростки подожгли ровесника ради видео в соцсетях
- В Харькове школьник устроил "файер-шоу" во время урока (фото, видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram