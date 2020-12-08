Задержанных доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств.

В Запорожье группа подростков с оружием пыталась ограбить три магазина.

Об этом сообщила патрульная полиция Запорожской области.

"На линию 102 позвонил мужчина и сообщил, что на остановке общественного транспорта "Набережная" слышны выстрелы. Заявитель добавил, что к происшествию причастны четверо подростков и у одного из них есть пистолет. Немедленно прибыв на вызов, инспекторы заметили отъезжающий автобус, в котором находились граждане, похожие по описанию заявителя. Патрульные остановили транспортное средство, в салоне были 4-ро парней", - говорится в сообщении.

Во время поверхностной проверки у одного из них патрульные обнаружили предмет, похожий на пистолет. Его доставили в Вознесеновское отделение полиции для установления обстоятельств происшествия.

Впрочем, через некоторое время патрульные получили вызов о том, что неизвестные хулиганили в магазине и пытались похитить деньги из кассового аппарата. Ознакомившись с видео с камер наблюдения, патрульные выяснили, что к происшествию причастны подростки из предыдущего вызова.

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"На поиск нарушителей были ориентированы все экипажи. Во время отработки информации, на улице Победы патрульные услышали клич о помощи. Продавщицы двух магазинов указали на подростков и сообщили, что они пытались завладеть средствами и товаром", - рассказали в полиции.

Увидев патрульных, нарушители начали убегать. Одного из них догнали инспекторы. Позже парень признался, что он с двумя товарищами был участником событий, произошедших в трех магазинах.

Впоследствии патрульные разыскали всех, причастных к происшествию, лиц. Задержанных доставили в отделение полиции для установления всех обстоятельств.

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Автор: УНИАН