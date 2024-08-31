Работники ТЦК вместе с полицейскими задержали водителя 30 августа около 8:20. В нем ехало 50 человек, 8 из них - дети.

В Яремче Ивано-Франковской области правоохранители и работники ТЦК задержали водителя туристического автобуса с Полтавщины с 50 пассажирами в салоне. Мужчина был вторым водителем автобуса.

Как сообщает Суспільне со ссылкой на пассажирку автобуса Юлию, работники ТЦК вместе с полицейскими задержали водителя 30 августа около 8:20. В нем ехало 50 человек, 8 из них - дети.

"Водитель остановился недалеко от заправки. Пока люди отошли поесть, в туалет, подъехала полиция вместе с работниками Надвирнянского районного ТЦК. Водителя с документами, ключами от автобуса и деньгами на топливо посадили в автомобиль и забрали. Все люди остались на улице. Выезд в Полтаву должен был быть завтра утром. С водителем ехал его 14-летний сын, который остался сейчас один, потому что папу забрали. Ребенок пытался дозвониться до отца, он ему только сказал, что он во Франковске в больнице проходит ВВК", - рассказала Юлия. Видео дня

Пресс-офицер Ивано-Франковского ТЦК и СП Дмитрий Бойканюк отказался комментировать любые вопросы по этому поводу, посоветовав написать информационный запрос в Сухопутные войска ВСУ.

Юрист Дмитрий Моргун объяснил, что задерживать водителя и забирать его с рабочего места полиция и ТЦК не имели оснований. Этими действиями они нарушили конституционное право на выполнение трудовых обязанностей и превысили свои служебные полномочия. Правоохранители могут квалифицировать это дело по статьям 146 и 365 Уголовного кодекса Украины - незаконное лишение свободы и превышение власти или служебных полномочий.

Сейчас водитель, которого задержали, находится в Ивано-Франковске и проходит ВВК, рассказал второй водитель автобуса Александр. Пассажиров в Полтаву он повезет самостоятельно 31 августа. На такое расстояние отправляют двух водителей.

Подобные инциденты подобные инциденты

Как сообщал УНИАН, на Закарпатье мобилизовали прямо из отеля водителя автобуса. Он был водителем спортивного клуба из Винницы и привез детей на соревнования . Мужчина возмущался, что ему не дали попрощаться с семьей, а юные спортсмены остались без водителя. Его забрали из отеля посреди ночи. Его повезли на полигон на обучение.

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