Хищения в "оборонке": руководителей САП и НАБУ вызвали на заседание комитета Рады

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого и директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника вызвали на заседание комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, которое состоится 13 марта, по расследованию фактов хищения в оборонной сфере.

Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя комитета Борислав Береза в эфире программы «Сегодня уже» на Громадському.

«Вопросы к господину Сытнику, пожалуй, будем ставить уже в среду, когда он придет к нам на комитет. Там я буду показывать материалы этого дела, которое у них есть, и буду спрашивать: почему это дело никуда не двигалась», - сказал Береза.

«Я не буду говорить о том, как должен отвечать господин Сытник. Вопрос в другом. Почему за два года ничего не произошло? Почему два года стояло дело? Почему два года господин Гладковский и другие занимались теми сделками, о которых идет речь в этом деле. На это, пожалуй, должен отвечать Сытник», - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти ув российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявлял, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подал иск журналистам-расследователям.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету, о которых говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель государственного концерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

НАБУ открыло уголовное производство по результатам анализа новой части расследования СМИ о фактах коррупции в оборонке при осуществлении закупок деталей и комплектующих для авиатехники.