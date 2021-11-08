Услугами дельцов воспользовалось не менее 50 иностранцев и граждан Украины.

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мошеннический бизнес, который предоставлял фиктивные услуги суррогатного материнства.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что услугами дельцов воспользовалось не менее 50 иностранцев и граждан Украины, сумма "заработка" составляла почти миллион долларов.

"Организовал схему винницкий "бизнесмен". Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе и псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства: заключение фиктивного брака, внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы, поиск суррогатных матерей.

"Но на самом деле дельцы создавали для клиентов только представление своей легальной деятельности. Они предоставляли им ложную информацию, тем самым откладывая время разоблачения преступной деятельности", - добавили в СБУ.

Согласно материалам следствия, злоумышленники были сосредоточены преимущественно на иностранных "клиентах", которых подыскивали через интернет. Они публиковали ложную информацию о якобы успешной деятельности "ведущей медицинской клиники". За свои мошеннические услуги злоумышленники получали от 30 до 50 тысяч долларов.

"После получения полной оплаты или большей ее части злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, которые считали, что принимали участие в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей", - проинформировали в ведомстве.

Во время обысков в офисных помещениях, по местам проживания участников схемы и их частных автомобилях правоохранители обнаружили:

медицинскую документацию с подтверждением противоправной деятельности;

свидетельства о бракосочетании иностранцев с гражданками Украины;

договоры с иностранными гражданами о предоставлении посреднических услуг;

заявления о признании отцовства за иностранными гражданами;

нотариальные доверенности, подписанные украинскими гражданками, относительно представительства интересов;

черную бухгалтерию, банковские карты, через которые происходили расчеты и крупную сумму иностранной наличности.

По материалам СБУ объявлено о подозрении организатору и его сообщнице по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Светлана Макринская