Украинские правоохранители начали уголовное производство.

Контрразведка СБУ разоблачила одного из командиров ВСУ, полковника, который имеет гражданство России и собирал тайные сведения военного характера.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

"Контрразведка СБ Украины разоблачила полковника ВС Украины - командира одного из подразделений, секретоносителя с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы", - говорится в сообщении.

Во время обыска по месту жительства военнослужащего были обнаружены и изъяты жесткие диски, флеш-носители, мобильные терминалы, ноутбук, на которых хранится информация военного характера, в частности, с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями тайных сведений.

Читайте такжеЭкс-нардеп Онищенко получил российское гражданствоНачато уголовное производство по ч. 1 ст. 422 УК Украины "Разглашение сведений военного характера, составляющих государственную тайну, или потеря документов или материалов, содержащих такие сведения", в рамках которого установлено наличие у указанного военнослужащего ВС Украины контактов с действующими военнослужащими ВС Российской Федерации и жителями ВОТ АР Крым.

Продолжаются дальнейшие следственные действия, в рамках которых проверяется версия о сборе им сведений по заданию спецслужб РФ. Решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Реализация материалов осуществлялась во взаимодействии со Следственным управлением ГУ НП в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской областной прокуратуры.

Ранее в Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины прекратили деятельность членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ РФ и координацией одного из боевиков разведывательного подразделения НВФ "ДНР".

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Автор: Лариса Бекета