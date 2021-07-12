Минздрав приветствовал это решение.

Верховный суд Израиля признал незаконным действующий запрет для однополых пар становиться родителями с помощью суррогатного материнства.

Об этом пишет DW.

В течение полугода правительство должно устранить эти ограничения.

"Мы не можем смириться с продолжающимся серьезным нарушением прав человека существующим сейчас законодательством в сфере суррогатного материнства", - говорится в решении суда.

Читайте такжеСмерть оператора в Грузии: участники масштабного митинга требуют отставки правительства (видео)Министр здравоохранения Израиля Ницан Хоровиц поддержал это решение.

По его словам, министерство сделает все для его выполнения.

Отмечается, что активисты подали этот иск больше года назад, хотя борьбу за возможность прибегать к услугам суррогатных матерей однополые пары вели много лет.

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Автор: Людмила Жерновская