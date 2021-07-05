Женщина сразу ушла в отпуск.

В Виннице педагог угрожала отрезать половой орган мальчику с инвалидностью.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как ассистентка учителя издевается и бьет мальчика с синдромом Дауна.

"У меня был такой шок, что просто жесть. Он у меня невербальный, рассказать все не может, но, когда он приходил в школу и видел ее, он не хотел идти на урок", - рассказала мать ребёнка Наталья Парахина.

Читайте такжеВ Черкасской области парень упал в костер во время празднования Ивана КупалыВ школе и департаменте образования начали служебное расследование, однако женщина сразу ушла отпуск.

Расследование будет продолжено, когда она вернется.

В полиции тоже начали проверку, но признаков уголовного преступления не обнаружили. А вот был ли это буллинг, пока не знают.

Мать мальчика рассказала, что пока не собирается забирать его из этой школы. А на учительницу будет подавать в суд.

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Автор: Людмила Жерновская