В Виннице педагог угрожала отрезать половой орган мальчику с инвалидностью.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как ассистентка учителя издевается и бьет мальчика с синдромом Дауна.
"У меня был такой шок, что просто жесть. Он у меня невербальный, рассказать все не может, но, когда он приходил в школу и видел ее, он не хотел идти на урок", - рассказала мать ребёнка Наталья Парахина.
Читайте такжеВ Черкасской области парень упал в костер во время празднования Ивана КупалыВ школе и департаменте образования начали служебное расследование, однако женщина сразу ушла отпуск.
Расследование будет продолжено, когда она вернется.
В полиции тоже начали проверку, но признаков уголовного преступления не обнаружили. А вот был ли это буллинг, пока не знают.
Мать мальчика рассказала, что пока не собирается забирать его из этой школы. А на учительницу будет подавать в суд.
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