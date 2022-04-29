Женщина скучает по Родине, сейчас она живет в Польше.

80-летняя бабушка из Винницы сделала патриотическую татуировку. На ноге женщины теперь изображены трезубец и колоски. Рисунок ей "набивала" внучка.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

Надежда Родионова решилась на патриотическое тату, потому что очень скучает по Родине. От войны она была вынуждена бежать в Польшу, там живет ее внучка.

Именно внучка "набила" бабушке тату. Рисунок символизирует сильных и мужественных духом. Винничанка не жалеет, ведь считает всех украинцев именно такими - сильными и мужественными. Женщина долго не колебалась, она сразу согласилась сделать тату.

"Сделала тату ради Украины. Мне сделала моя внучка. Я люблю очень Украину, хочу мира", - рассказала бабушка из Винницы.

Ранее УНИАН уже сообщал, что пенсионерка вывезла из окруженного Мариуполя своего петуха. Женщина рассказала, что птица пережила с ней обстрелы и голод, поэтому она не смогла ее оставить.

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