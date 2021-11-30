В момент совершения акта вандализма они находились под влиянием алкоголя.

Объединённая еврейская община Украины опубликовала имена и фотографии вандалов, которые в городе Днепр повалили Ханукию, стоявшую возле здания ЦУМа.

"В распоряжении Объединённой еврейской общины Украины появились имена и фотографии вандалов, которые повалили Ханукию в Днепре утром 29 ноября.

Гасанов Эмиль Эхтибарович, 2002 г.р. Ковальчук Владислав Сергеевич, 2001 г.р. Кулик Егор Анатольевич, 2001 г.р. Александр, 2003 г.р.

Обратите внимание, что у №2 на куртке от неонацистского бренда одежды эмблема, напоминающая Герб нацистской Германии", - говорится в сообщении официального телеграм-канала Объединённой еврейской общины Украины, крупнейшей всеукраинской еврейской организации.

Напомним, накануне рано утром в Днепре хулиганы повалили большой Ханукальный светильник и скрылись с места происшествия.

Позже стало известно, что задержанные в момент совершения акта вандализма находились под воздействием алкоголя.

По факту инцидента местная полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганские действия, совершённые группой лиц) УК Украины.

Автор: Григорий Бондарь