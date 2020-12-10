Празднованиt известного еврейского праздника продолжаtтся в течение восьми дней.

Сегодня, 10 декабря начинается празднование Хануки. Это иудейский праздник отмечают восемь дней, начиная с сегодняшнего вечера и заканчивая вечером 18 декабря.

Что представляет собой Ханука

Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в этом месяцеВ Хануку евреи вспоминают о том, как был очищен Иерусалимский храм после изгнания с Храмовой горы греко-сирийских войск. Для очищения храма нужно было ритуальное масло, которого в храме осталось всего на один день. Однако этого масла хватило на восемь дней горения ханукии (или меноры Хануки), которую зажигают на протяжении всего празднования Хануки.

Об этом событии вспоминают как о чуде Хануки, и поэтому праздник отмечают восемь дней. Хануку еще называют "Праздником огней", "Праздником света" и "Праздником восьми свечей".

С Ханукой - поздравления в стихах, прозе и картинках

***

Сегодня Ханука идет

И я хочу тебя поздравить,

Пусть в чудо праздник окунёт,

Когда свечу ты будешь ставить.

Пусть с тем волшебным огоньком

Сгорят твои ненастья,

Пусть дом наполнится добром

И безграничным счастьем.

***

Зажгутся свечи и развеют мрак.

Возникнет радость, словно ниоткуда.

Остался праздник Хануки в веках

Напоминаньем о победе чуда.

Пусть огоньки рассеют эту тьму,

Помогут вечером найти дорогу.

Желаю счастья дому твоему,

Пускай огонь прогонит все тревоги.

***

Вас с Ханукой спешу поздравить,

Желаю счастья и добра,

Огонь свечей пускай согреет,

Зажжет пусть искорку тепла.

Желаю мира в доме вашем,

Прощать обиды, не болеть,

Пусть сердце полниться любовью,

От счастья хочется пусть петь.

***

С Днем Хануки примите поздравленья!

Зажгите восемь праздничных свечей,

Накройте стол, сейчас настало время

Впустить в свой дом тепло святых огней!

Пусть светлая Менора разгорится,

И освящение проникнет в сердце к вам.

Ваша душа от праздника смягчится.

Порадуйтесь сегодня мелочам!

***

Желаю тебе в светлый праздник Хануки

Огромного счастья, хороших вестей,

Не знай никогда ни печали, ни скуки,

Зажги в этот праздник побольше свечей!

Пускай будет все, о чем сердце мечтает,

Желаю, чтоб радовал каждый момент!

Пускай тебе Бог лишь добро посылает,

Чтоб душу твою озарял яркий свет!

***

Весёлой и доброй Хануки. Пусть свечи зажгутся, и исчезнет мрак грусти, пусть наполнится жизнь истинным счастьем и светлой любовью. Желаю уверенно продолжать свой путь, забывая о прошлых ошибках и с надеждой устремляясь вперёд — к свету добра и удачи.

***

С Ханукой! Желаю жить и радоваться жизни, словно малое дитя, желаю каждый свой день встречать с улыбкой, проводить его в приятных хлопотах и добрых делах, осознавая, что счастье есть, желаю не терять своей надежды, любить всем сердцем и дорожить своей семьёй.

***

Поздравляю с Ханукой и от души желаю столько радости и счастья в жизни, сколько ярких звёзд на небе, сколько сияющих свечей во всех домах, сколько светлых надежд в твоём сердце. Пусть этот добрый праздник зажжёт вечный огонь любви, чудес и благодати для тебя!

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Автор: Алина Вишневская