Сегодня, 10 декабря начинается празднование Хануки. Это иудейский праздник отмечают восемь дней, начиная с сегодняшнего вечера и заканчивая вечером 18 декабря.
Что представляет собой Ханука
Читайте такжеВыходные в декабре: как будут отдыхать украинцы в этом месяцеВ Хануку евреи вспоминают о том, как был очищен Иерусалимский храм после изгнания с Храмовой горы греко-сирийских войск. Для очищения храма нужно было ритуальное масло, которого в храме осталось всего на один день. Однако этого масла хватило на восемь дней горения ханукии (или меноры Хануки), которую зажигают на протяжении всего празднования Хануки.
Об этом событии вспоминают как о чуде Хануки, и поэтому праздник отмечают восемь дней. Хануку еще называют "Праздником огней", "Праздником света" и "Праздником восьми свечей".
С Ханукой - поздравления в стихах, прозе и картинках
***
Сегодня Ханука идет
И я хочу тебя поздравить,
Пусть в чудо праздник окунёт,
Когда свечу ты будешь ставить.
Пусть с тем волшебным огоньком
Сгорят твои ненастья,
Пусть дом наполнится добром
И безграничным счастьем.
***
Зажгутся свечи и развеют мрак.
Возникнет радость, словно ниоткуда.
Остался праздник Хануки в веках
Напоминаньем о победе чуда.
Пусть огоньки рассеют эту тьму,
Помогут вечером найти дорогу.
Желаю счастья дому твоему,
Пускай огонь прогонит все тревоги.
***
Вас с Ханукой спешу поздравить,
Желаю счастья и добра,
Огонь свечей пускай согреет,
Зажжет пусть искорку тепла.
Желаю мира в доме вашем,
Прощать обиды, не болеть,
Пусть сердце полниться любовью,
От счастья хочется пусть петь.
***
С Днем Хануки примите поздравленья!
Зажгите восемь праздничных свечей,
Накройте стол, сейчас настало время
Впустить в свой дом тепло святых огней!
Пусть светлая Менора разгорится,
И освящение проникнет в сердце к вам.
Ваша душа от праздника смягчится.
Порадуйтесь сегодня мелочам!
***
Желаю тебе в светлый праздник Хануки
Огромного счастья, хороших вестей,
Не знай никогда ни печали, ни скуки,
Зажги в этот праздник побольше свечей!
Пускай будет все, о чем сердце мечтает,
Желаю, чтоб радовал каждый момент!
Пускай тебе Бог лишь добро посылает,
Чтоб душу твою озарял яркий свет!
***
Весёлой и доброй Хануки. Пусть свечи зажгутся, и исчезнет мрак грусти, пусть наполнится жизнь истинным счастьем и светлой любовью. Желаю уверенно продолжать свой путь, забывая о прошлых ошибках и с надеждой устремляясь вперёд — к свету добра и удачи.
***
С Ханукой! Желаю жить и радоваться жизни, словно малое дитя, желаю каждый свой день встречать с улыбкой, проводить его в приятных хлопотах и добрых делах, осознавая, что счастье есть, желаю не терять своей надежды, любить всем сердцем и дорожить своей семьёй.
***
Поздравляю с Ханукой и от души желаю столько радости и счастья в жизни, сколько ярких звёзд на небе, сколько сияющих свечей во всех домах, сколько светлых надежд в твоём сердце. Пусть этот добрый праздник зажжёт вечный огонь любви, чудес и благодати для тебя!
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