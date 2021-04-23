НБУ впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
К объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес.
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В частности, речь идет о банках, включенных в перечень системно важных банков, и банках, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.
Согласно этим критериям Национальный банк установил следующий перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины:
- Национальный банк Украины;
- Укргазбанк;
- банк Пивденный;
- ПриватБанк;
- А-Банк;
- Альфа-Банк;
- ОТП Банк;
- Ощадбанк;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк Аваль;
- ТАСкомбанк;
- Укрэксимбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсал Банк.
Напомним, в марте Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Обновленный перечень включает 13 банков.
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