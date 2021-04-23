К объектам критической инфраструктуры в банковской системе относятся банки, устойчивая работа которых имеет существенное значение для экономики и безопасности государства.

НБУ впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

К объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес.

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В частности, речь идет о банках, включенных в перечень системно важных банков, и банках, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.

Согласно этим критериям Национальный банк установил следующий перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины:

Национальный банк Украины;

Укргазбанк;

банк Пивденный;

ПриватБанк;

А-Банк;

Альфа-Банк;

ОТП Банк;

Ощадбанк;

ПУМБ;

Райффайзен Банк Аваль;

ТАСкомбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсал Банк.

Напомним, в марте Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Обновленный перечень включает 13 банков.

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Автор: Екатерина Жирий