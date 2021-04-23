Нацбанк определил перечень критически важных банков / фото ua.depositphotos.com

НБУ впервые определил перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

К объектам критической инфраструктуры в банковской системе Украины относятся банки, устойчивое функционирование которых обеспечивает стабильность банковской системы, имеет существенное значение для экономики и безопасности государства, функционирования общества, и которые представляют значительный общественный интерес.

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В частности, речь идет о банках, включенных в перечень системно важных банков, и банках, в которых государство прямо или косвенно владеет долей более 75% от уставного капитала банка.

Согласно этим критериям Национальный банк установил следующий перечень объектов критической инфраструктуры в банковской системе Украины:

  • Национальный банк Украины;
  • Укргазбанк;
  • банк Пивденный;
  • ПриватБанк;
  • А-Банк;
  • Альфа-Банк;
  • ОТП Банк;
  • Ощадбанк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк Аваль;
  • ТАСкомбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Универсал Банк.

Напомним, в марте Национальный банк осуществил ежегодный пересмотр перечня системно важных банков. Обновленный перечень включает 13 банков.

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Автор: Екатерина Жирий