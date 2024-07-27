Экс-чиновник задержан в рамках уголовного производства по статье мошенничество.

Вечером 26 июля СМИ сообщили, что СБУ задержала бывшего сотрудника Агентства оборонных закупок Виталия Черненко на взятке в размере 700 тысяч долларов, в ведомстве подтвердили эту информацию.

"Насчет задержания Службой безопасности Украины Виталия Черненко, бывшего сотрудника Агентства оборонных закупок, в рамках уголовного производства по статье мошенничество. Это задержание никак не связано с его работой в Агентстве оборонных закупок Минобороны", - говорится в сообщении Агентства.

Отмечается, что по данным открытого судебного заседания, Черненко обещал за вознаграждение способствовать в закрытии дела в правоохранительном органе, где он ранее работал и имел профессиональные связи.

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Также в Агентстве отметили, что Виталий Черненко был назначен в Агентство 18 июля 2023 года, и на сегодня он уволен.

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12 июля СБУ сообщила о задержании исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве во время получения взятки. Было задокументировано получение им неправомерной выгоды от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Чиновник обещал предпринимателю предоставить лицензии на продажу горючего.

В мае заместителя председателя Ривненского облсовета поймали на взятке в более чем полмиллиона гривен, за которую он должен был помочь местному предпринимателю получить в собственность 5,4 га земли и имущество детского санатория.

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