Оккупанты назначили ее главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" РФ на территории захваченной громады.

В Винницкой области правоохранители задержали дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки.

Как сообщает Служба безопасности Украины, злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении.

Отмечается, что после захвата поселка женщина одной из первых поддержала российских захватчиков и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации.

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При протекции коллаборанта Турулева его дочь назначили главой "отдела", где она занималась введением образовательных "стандартов" РФ на территории захваченной громады.

В частности, для этого она заставляла местных педагогов участвовать в процессе русификации поселковых учебных заведений и их перевода на расчеты в российских рублях.

Кроме того, коллаборантка организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора на оккупированной части Херсонской области.

"Задокументировано, что в конце июля прошлого года коллаборантка была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". На нем участники одобрили так называемую "декларацию развития региона", которая фактически была планом интегрирования юга Украины в экономику РФ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, после освобождения правобережной части Херсонской области вражеская приспешница переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (Пособничество оккупационной администрации государства-агрессора).

Злоумышленнице избрана мера пресечения - содержание под стражей, сейчас продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Фигурантке грозит до 12 лет заключения.

Борьба с коллаборнатами Украины

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала жителя Херсона, который помогал перебрасывать российские военные эшелоны в Украину.

Также в Украине разоблачили сеть российских прихвостней, среди которых чиновник ГП "Антонов". Они публично поддерживали войну против Украины.

А на днях в Одессе разоблачили таксиста, который открыт оправдывает зверства россиян в Украине и называет Путина "выдающимся политиком".

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