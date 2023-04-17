Вражеские агенты публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины и призывали к изменению границ нашего государства.

Правоохранители разоблачили сеть вражеских интернет-агитаторов, среди которых чиновник Государственного предприятия "Антонов".

Как сообщает Служба безопасности Украины, в межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов входило шесть пропагандистов, которые проводили информационно-подрывную деятельность в пользу оккупантов.

В частности, злоумышленники публично поддерживали российскую вооруженную агрессию против Украины и призывали к изменению границ нашего государства.

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"Для этого они создали несколько аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине. Большую часть деструктивного контента "подхватывали" из интернет-ресурсов страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Так, в Киеве задержан ведущий инженер подразделения авиационной безопасности госпредприятия "Антонов", который на российских интернет-платформах "Вконтакте" и "Одноклассники" периодически распространял видео с выступлениями главы Чечни Рамзана Кадырова, призывавшего к "присоединению" захваченных районов Украины в состав РФ.

В Ивано-Франковской области к 5 годам 6 месяцам тюрьмы осуждена жительница Калуша, которая оправдывала российскую агрессию и предлагала выдать российским захватчикам "главных бандеровцев", а в Запорожье сообщено о подозрении местному жителю, который в своих репостах и интернет-публикациях восхвалял российских оккупантов и оправдывал их преступления против мирных жителей.

В то же время на Закарпатье задержан житель Береговского района, который оправдывал псевдореферендумы в захваченных районах на юге и востоке Украины.

Кроме этого, на территории области разоблачены два вражеских агитатора из Беларуси, имевшие вид на жительство в Украине.

По данным следствия, они создали несколько пропагандистских аккаунтов в соцсетях, которые использовали для дискредитации Сил обороны и разжигания антисемитских настроений в регионе.

"По всем разоблаченным фактам продолжаются следственные действия в рамках уголовных производств по трем статьям Уголовного кодекса Украины", - добавили в СБУ.

Задержание предателей Украины

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе сообщили о подозрении "блогерке", которая призвала российского президента Владимира Путина активнее бомбить Украину. Женщина пренебрежительно высказывалась об украинцах и уверяла, что готова заплатить любую цену за наступление "русского мира".

Также Служба безопасности Украины разоблачила еще трех прокремлевских интернет-агитаторов, которые призывали к захвату власти в Украине и поддерживали группу "Вагнера". Среди разоблаченных - переселенка из Мариуполя и житель Бучи. Они распространяли враждебные призывы с анонимных аккаунтов в соцсетях, в том числе запрещенных в Украине.

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