Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в пособничестве государству-агрессору, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Правоохранители задержали "начальника вокзала" Херсона, который помогал россиянам перебрасывать воинские эшелоны в Украину.

Как сообщает Служба безопасности Украины, еще одного пособника агрессора задержали во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Отмечается, что злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков.

После захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации РФ.

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Там его назначили главой вокзала городской станции, которая входила в состав созданного агрессором "унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

В частности, на этой "должности" мужчина помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.

"Он участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории РФ в захваченный на то время Херсон. Для этого отдавал преступные распоряжения своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний – угрожал "сдать" людей карательным органам рашистов. После освобождения города фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали", - добавили в СБУ.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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