Правоохранители изъяли камень на десятки миллионов гривень.

Полиция перекрыла канал сбыта янтаря в Китай и страны Ближнего Востока и изъяла камня на 30 млн гривень. Контрабандисты разработали специальное мобильное приложение, через которое продавали украинский янтарь.

По информации Национальной полиции, участники преступной организации незаконно добывали янтарь, покупали незаконно добытый драгоценный камень крупных фракций - так называемый "пейзаж" - в северных районах Ровенской области и контрабандно вывозили его за границу, в частности в страны Ближнего Востока и КНР.

Организация состояла из граждан Украины и иностранцев.

"Используя закрытые профили в социальных сетях, они осуществляли поиск желающих приобрести янтарь, а также проводили аукционы онлайн. В дальнейшем отправляли янтарь за границу контрабандным путем по поддельным документам", - рассказали правоохранители.

Кроме того, как установили следователи, злоумышленники разработали специальное программное обеспечение - мобильное приложение для обмена информацией о нелегально добытом янтаре.

"С помощью приложения клиенты, которые находились за рубежом, могли выбирать фракции янтаря по фотоснимками и описаниям, заказывать их, безналично оплачивать и отслеживать маршрут доставки заказа по индивидуальному коду", - сообщили в полиции.

1 июня правоохранители провели 46 обысков на территории Ровенской, Киевской областей и города Киева по адресам проживания фигурантов уголовного производства и местам хранения незаконно добытого янтаря.

Читайте такжеТопазы, берилл, кварц: в Украине раскрыли схему незаконной добычи драгоценных камней (фото)Во время обысков изъято, в частности, более тонны незаконно добытого янтаря-сырца, янтарь - "пейзаж" и ювелирные изделия из незаконно добытого янтаря общим весом 485 кг, оборудование для кустарной обработки камней, деньги от реализации камня - 130 тыс. долларов и 30 тыс. евро. Всего во время обысков изъято незаконно добытого янтаря примерно на 30 млн гривень.

Сейчас четверо участников преступной организации задержаны. Им вручены подозрения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 240-1 (Незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) и ст. 255 (Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленникам может грозить до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Автор: Светлана Закелова