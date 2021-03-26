В целом правоохранители изъяли 170 кг ювелирных изделий и 1 тыс. 300 кг янтаря.

В СБУ заявили, что заблокировали деятельность международной группировки контрабандистов янтаря и изъяли несколько партий "солнечного камня" более чем на 11 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Во время обысков по месту жительства и в производственных помещениях злоумышленников в целом было выявлено почти 1 тыс. 300 кг янтаря различных фракций, более 170 кг готовых изделий, технологическое оборудование для обработки янтаря, компьютерную технику и черновую бухгалтерию с доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным следствия, документирование противоправной деятельности группы правоохранители начали в сентябре прошлого года. За это время они установили контрабандный канал и личности его организаторов.

"Для нелегального вывоза обработанной продукции за рубеж участники группы использовали "маршруты" через аэропорты "Борисполь" и "Львов", а также сервисы международной почты по поддельным товарно-сопроводительным документам", - отметили в СБУ.

Правоохранители установили, что незаконный бизнес организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. К нему он привлек, в частности, семерых жителей Ривненской области, которые скупали нелегально добытый янтарь.

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Из части приобретенной продукции злоумышленники изготавливали ювелирные украшения по заказу иностранных клиентов. Для обработки камня они использовали производственные мощности одного из частных предприятий в области.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря) Уголовного кодекса Украины на изъятое имущество был наложен арест. Решается вопрос о сообщении подозрений участникам группировки.

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Автор: Наталья Ничишина