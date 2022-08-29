Он призвал российские власти к физическому уничтожению украинцев.

Обвинительный акт в отношении директора российского пропагандистского телеканала "Russia Today" Антона Кузнецова-Красовского, который призвал к геноциду украинцев, передано в суд.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"В настоящее время завершено досудебное расследование в рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 442 "Геноцид, публичные призывы к геноциду, а также изготовление материалов с призывами к геноциду с целью их распространения или распространение таких материалов" Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт передан в суд", - сказано в сообщении.

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В СБУ подчеркнули, что Кузнецов-Красовский неоднократно использовал все доступные ему медийные платформы для публичных призывов к геноциду украинцев, ликвидации независимости Украины и свержению ее конституционного строя.

Также в СБУ отметили, что следователи собрали исчерпывающую доказательную базу для привлечения его к уголовной ответственности: в частности, задокументировано, что Кузнецов-Красовский неоднократно негативно высказывался об украинцах как нации и о существовании Украины как самостоятельного и суверенного государства.

В своих публикациях, размещенных в YouTube и Telegram-каналах, злоумышленник призывал российскую власть к физическому уничтожению украинцев, распространял антиукраинскую пропаганду не только в эфире телеканала, но и создавал "авторские" видеозаписи, а также убеждал зрителей в целесообразности проведения так называемой "специальной военной операции" на территории Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, на пятом месяце полномасштабного вторжения в Украину российский пропагандистский канал RT обошел санкции. Администарция создала более десятка копий своих сайтов на других языках, чтобы избежать ограничений.

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