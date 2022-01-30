Алкоголя в организме обоих водителей не обнаружили.

Вблизи поселка Гребенки Киевской области столкнулись машины, есть погибшая.

Об этом информирует полиция Киевской области.

Около 6 утра в воскресенье, 30 января, в 20 километрах от Белой Церкви столкнулись "ВАЗ 2121" и Mazda.

Пассажирка "ВАЗ 2121", 29 летняя беременная женщина, жена 28-летнего водителя, скончалась до приезда медиков. Погибшую с помощью специального оборудования спасали чрезвычайники.

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31-летняя водитель авто Mazda, работница банка, после аварии находилась в шоковом состоянии.

"Все участники аварии - жители столицы. По результатам медицинского освидетельствования алкоголя в организме обоих водителей не обнаружено", - отметили в полиции.

После установления всех обстоятельств ДТП следователи дадут правовую квалификацию этому событию.

В ночь на 30 января на Львовщине перевернулся рейсовый автобус "Харьков-Слупск (Польша)".

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