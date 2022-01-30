Людей с травмами различной степени госпитализировали в больницу.

В ДТП на Львовщине перевернулся рейсовый автобус "Харьков-Слупск (Польша)".

По информации ГСЧС, пострадали 14 человек.

Авария произошла в воскресенье, 30 января, в 02:03 вблизи села Хватов Золочевского района на автодороге М-06 "Киев-Чоп". Автобус съехал с трассы и перевернулся.

"В результате съезда в кювет с последующим опрокидыванием на бок пострадали 14 человек, которые с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. От ГСЧС привлекались 8 человек и 2 единицы техники", - сообщили спасатели.

В Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА уточнили, что водитель - житель села Привольное Дубенского района Ровенской области 1988 года рождения - по дороге в направлении Львова не справился с управлением. В автобусе находились 40 человек.

Погода во Львове и области

Согласно сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины на территории Львовской области и по городу Львову в течение суток 30 января ожидаются метели и обильные осадки - снег, мокрый снег, местами с дождем, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Порывы западного ветра 19-24 м/с, местами 25-27 м/с. В ГСЧС предупреждают о I уровне опасности, желтом.

Читайте такжеЗа день работы четырех "фантомных патрулей" в Киеве попалась почти тысяча "гонщиков""Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередач и крыш домов. При плохих погодных условиях, в частности, гололедице водителям транспортных средств следует быть крайне внимательными. Соблюдайте скоростной режим, дистанцию и откажитесь от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. Просим Вас ответственно относиться к собственной жизни и жизни своих родных и в случае опасности звонить в Службу спасения "101", - советуют спасатели.

Как сообщал УНИАН, ранее, ночью 27 января на железнодорожном перегоне Давидов - Сихов вблизи Львова пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем.

Вас также могут заинтересовать новости: