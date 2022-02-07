Накануне между матерью и дочерью произошел конфликт.

В Сумах 38-летняя женщина посреди ночи заявила об исчезновении ее 12-летней дочери. По словам матери, девочка ушла из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники ювенальной превенции и экипаж патрульной полиции.

Правоохранители зафиксировали ужасные условия проживания, а также заявительницу в состоянии алкогольного опьянения. Женщина рассказала, что между ней и дочерью возник конфликт, после которого девочка ушла из дома.

Полицейские опросили свидетелей, соседей, родственников и друзей пропавшей, а впоследствии выяснили, что девочка не выходила из дома.

12-летнюю девочку нашли в соседней комнате, а на ее горе-мать составили административный протокол за невыполнение родительских обязанностей и совершение домашнего насилия.

Читайте такжеИскали с полицией: на Харьковщине мать отдала трехлетнюю девочку сорокалетнему мужчинеКак сообщал УНИАН, 29-летнего жителя Донецкой области подозревают в убийстве 3-летнего сына сожительницы, который с рождения не мог ходить. Мужчина до смерти избил ребенка, а тело закопал.

Вас также могут заинтересовать новости: