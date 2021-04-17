Украинец признал себя виновным в похищении данных более 20 млн кредитных карт.

В США к 10 годам лишения свободы приговорили 35-летнего гражданина Украины Федора Гладыря, который признал себя виновным в участии в деятельности хакерской группы FIN7.

Приговор 16 апреля объявил суд в американском Сиэтле, сообщает "Радио Свобода".

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Гладырь был арестован в немецком Дрездене в 2018 году и экстрадирован в США.

В сентябре 2019 года он признал себя виновным в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений.

Ему вменялось 26 обвинений до того, как он согласился признать свою вину и заплатить 2,5 млн долларов возмещения.

В десятилетний срок наказания войдут три года, которые Гладырь уже провел под стражей.

По оценкам Министерства юстиции США, хакерская группа FIN7 "нанесла американцам и экономике США ущерб на миллиард долларов". Прокуроры на слушаниях заявили, что эти оценки занижены, а фактические убытки могут достигать от 3 до 6 млрд долларов.

Группа нарушила работу компьютерных сетей во всех 50 штатах США и округе Колумбия и похитила данные более 20 млн кредитных карт.

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Автор: Виктория Токарева