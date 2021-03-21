Он вместе с гражданином Украины в 2010 году создал преступную группировку Infraud, размер ущерба от деятельности которой составляет более 560 млн долларов.

В американском штате Невада суд приговорил к 10 годам лишения свободы 33-летнего россиянина Сергея Медведева, признав его виновным в киберпреступлениях.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Министерство юстиции США.

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Отмечается, что Медведев, известный также как «Stells», «segmed» и «serjbear», вместе с гражданином Украины Святославом Бондаренко в 2010 году создал преступную группировку Infraud. Речь шла о создании некоего «черного рынка», где торговали крадеными данными о кредитных картах и банковских счетах, другой нелегально полученной информацией, а также вредоносным программным обеспечением.

Медведев был администратором форума Infraud, в работе которого участвовали до 10 тысяч человек и который существовал до 2018 года, пока правоохранительным органам США удалось добиться прекращения его работы. Размер ущерба от деятельности Infraud оценивается в 568 млн долларов.

Самого Медведева задержали в 2018 году в Таиланде и экстрадировали в США. Он признал вину. Вместе с ним был осужден гражданин Северной Македонии Марко Леопард, он получил 5 лет лишения свободы.

Всего за участие в работе Infraud правоохранительные органы США преследуют 36 человек из разных стран.

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Автор: Тамара Отовская