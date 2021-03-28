За атакой, скорее всего, стоят хакеры из России, что объясняется "изощренностью" предпринятого нападения.

Австралийский канал 9News Australia подвергся массированной кибератаке, которая привела к срыву эфиров.

Как сообщает портал TV Blackbox, канал готовил к показу очередной выпуск расследовательской программы Under Investigation, пишет DW.

Как следует из анонса, она посвящена "смертоносной кампании уничтожения с помощью химагентов", развернутой президентом РФ Владимиром Путиным "против его врагов" в западных странах.

При этом TV Blackbox, ссылаясь на экспертов, с которыми переговорил 9News, сообщил, что за атакой, скорее всего, стоят хакеры из России, что объясняется "изощренностью" предпринятого нападения.

"Идет ли речь о криминальном саботаже, или это - дело рук иностранного государства, сейчас расследуется, однако, эта атака может выявить уязвимость общенационального масштаба", - сообщили в 9News Australia.

По словам представителей телеканала, они уже "запустили ряд процессов, призванных обеспечить возвращение к нормальной сетке вещания". При этом вместо прямого эфира пришлось выпускать программы в записи. Их атака не задела, поскольку за их показ отвечает компания на аутсорсинге - NPC Media.

Все сотрудники 9News Australia переведены на домашнюю работу, пока IT-специалисты восстанавливают производственные системы.

Представители канала отмечают, что посвященный России эпизод Under Investigation уже снят, и действия киберпреступников не помешают показать его в эфире.

Читайте такжеРоссию подозревают в кибератаке на Госслужбу занятости Испании - СМИ

Кибератаки в Австралии

В 2020 году в Австралии были зафиксированы порядка 60 тыс. нападений в киберпространстве, по одному - примерно каждые десять минут.

В 2017 году занимавшая пост министра обороны страны Мариз Пейн заявила, что за год до 400 австралийских компаний могли стать жертвами атак со стороны хакеров, спонсируемых российским государством.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Александр Топчий