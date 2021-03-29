Ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов.

Офис генерального прокурора Украины (ОГПУ) сообщил о подозрении жителю Тернопольской области в разработке вредоносного программного обеспечения, направленного на веб-ресурсы более сотни банков и их клиентов из 11 стран мира.

Об этом сообщила пресс-служба ОГПУ на своем сайте.

Отмечается, что вредоносное программное обеспечение позволяло контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на скомпрометированных ресурсах и вводили свои платежные данные. В дальнейшем их получали хакерские группировки и использовали в преступных целях.

По предварительным подсчетам, ущерб от противоправной деятельности достигает десятков миллионов долларов.

«От фишинговых атак пострадали финансовые учреждения Австралии, Великобритании, Испании, Италии, Мексики, Нидерландов, Германии, США, Франции, Чили и Швейцарии», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, по результатам анализа, проведенного иностранными правоохранителями, установлено, что более 50% всех фишинговых атак в Австралии в 2019 году были осуществлены именно с использованием разработки подозреваемого.

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Разоблачение хакера произошло в ходе международной спецоперации, проведенной прокурорами ОГПУ совместно с правоохранителями США и Австралии, работниками Департамента киберполиции Украины и следователями Главного следственного управление Нацполиции Украины.

В случае доказательства вины, хакеру грозит лишение свободы на срок до пяти лет с конфискацией программных или технических средств.

Киберпреступность в Украине

Ранее в марте Департамент киберполиции Национальной полиции Украины прекратил деятельность мошеннической финансовой пирамиды, организаторы которой обманули более 55 тыс. вкладчиков на сумму более 150 млн грн.

Также в марте киберполиция разоблачила группу злоумышленников, которые с помощью «вируса» похитили более 5 млн грн.

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Автор: Павел Степанец