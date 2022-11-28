По данным следствия, он делал это с марта по октябрь. Текстовую информацию предатель распространял в чат-боте так называемой "народной милиции "ДНР".

Учителю из Славянска Донецкой области сообщили о подозрении в распространении информации о расположении подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, в марте - октябре 2022 года учитель физики одной из школ с собственного аканта через мессенджер сливал места расположения военнослужащих ВСУ в г. Славянск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что текстовую информацию он распространял в чат-боте так называемой "народной милиции "ДНР".

Ему сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Предателю избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Задержание коллаборантов и предателей

В Украине регулярно задерживают предателей нашего государства, которые сообщают россиянам данные о ВСУ, а также коллаборантов, которые помогали войскам в оккупированных городах.

В частности, в Одессе задержали агента ФСБ, который фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции Сил обороны. Мужчина, имея антиукраинскую позицию и поддерживая оккупацию Одесской области, фиксировал и передавал информацию о местах дислокации, перемещения подразделений и военной техники, а также мест развертывания и оборудования блокпостов для нанесения ракетных ударов и захвата региона.

А на Харьковщине Служба безопасности Украины разоблачила двух бывших руководителей структурного подразделения ЮЖД на сотрудничества с российскими оккупантами. Коллаборанты руководили движением российских эшелонов с военной техникой и боеприпасами и помогали вывозить украинское зерно.

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