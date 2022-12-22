Инцидент произошел в Ривне, мать и отец ребенка до сих пор не могут оправиться от горя.

В Ривне во время операции двухмесячная девочка получила ужасные ожоги, в результате которых она впоследствии погибла. Ребенка обожгла грелка. Сейчас инцидентом занимаются правоохранители.

Родители маленькой Полины рассказали журналистам ТСН, что у их дочери был врожденный порок. Об этом они узнали уже после того, как ребенок появился на свет. Врачи говорили о необходимости провести операцию.

"Обнаружили, что это менингоцеле, по-простому грыжка, что она не имеет никакого соединения со спинным мозгом, что угрозу ребенку никакую не несет", - рассказала мать ребенка.

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Девочка провела на операционном столе четыре часа. После этого мать увидела свою дочь полностью забинтованной. Ребенок получил ужасные ожоги от специальной грелки, на которой он лежал во время операции.

"Даже щеки были обожженные у ребенка. Как за четыре часа можно не посмотреть вообще?!", - не сдерживает боли женщина потеряла дочь.

Заведующий отделения, где происходила операция, отметил, что он впервые видит такое за почти 40 лет работы. Девочку сразу перевели в реанимацию, почти половина ее тела была в ожогах. Врачи боролись за жизнь ребенка восемь часов, однако малышка умерла от ожогового шока.

Родители маленькой девочки обратились в прокуратуру. Полиция уже составила протокол, тело ребенка отправили на судмедэкспертизу. В больнице утверждают, что хотят сотрудничать со следствием и ничего не скрывают.

Правоохранители открыли производство за ненадлежащее исполнение медиками своих обязанностей. Сейчас та грелка, на которой ребенок получил ожоги, до сих пор находится в больнице, ее продолжают использовать.

За халатность виновным грозит три года за решеткой. Маленькую девочку уже похоронили, однако своим родителям она снится каждую ночь. Мать не может рассказывать о трагедии без слез, отец хочет, чтобы виновных наказали.

Халатность врачей

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве из-за халатности анестезиолога умер мужчина. Врачи решили изъять из его желудка интрагастральный баллон, установленный ранее по медицинским показаниям.

В прошлом году на Львовщине родители обвиняли медиков в смерти новорожденного. Они жаловались на врачей с перегаром и морги с крысами.

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