Игра двух малолетних братьев заряженным ружьем закончилась ранением для одного из них.

В Одессе кардиохирурги успешно прооперировали ребенка, получившего пулевое ранение в сердце.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации. Отмечается, что 1 апреля в медицинское учреждение был доставлен 7-летний ребенок с травмой сердца, которая произошла от попадания пули.

"В больнице отметили, что игра двух братьев 7-ми и 8-ми лет винтовкой, которая, как потом выяснилось, была заряженной, закончилась ранением. В частности, ранением левой части грудной стенки с проникновением пули в полость перикарда (сердечной сумки) и поражением задней стенки левого желудочка сердца", - говорится в сообщении.

По словам директора Одесской областной детской клинической больницы Павла Георгиева, ребенок родился в "рубашке", потому что мальчик был вовремя госпитализирован в Татарбунарскую многопрофильную больницу и затем переведен в Одессу, где его прооперировали в ургентном порядке.

"Наши кардиохирурги выполнили оперативное вмешательство на сердце и спасли ребенка", - сказал он.

Сейчас мальчик чувствует себя лучше. Правоохранительные органы об этом событии не сообщали.

Уникальные операции в Украине

В последние месяцы украинские врачи совершили исторические операции. В частности, несколько дней назад в Одессе впервые провели трансплантацию сердца.

Перед этим львовские хирурги провели уникальную пересадку легких от посметного донора. Это была вторая такая операция в Украине и первая, которую украинские врачи провели без помощи иностранных коллег.

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