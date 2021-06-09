Зачинщик конфликта жалеет, что все закончилось больницей.

В Ривненской области 26-летний парень ударил водителя маршрутки. Все из-за того, что мужчина отказался подвезти его мать.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Конфликт произошел в селе Белая Криница. Молодой человек пришел в магазин и заметил маршрутчика, который утром не подвез его мать. Он решил выяснить c ним отношения, между ними произошла перепалка.

В ходе конфликта мужчина ударил водителя в лицо. Тот упал на асфальт и сильно ударился головой. Теперь за жизнь водителя борются медики.

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Автор: Людмила Жерновская