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В Ривненской области 26-летний парень ударил водителя маршрутки. Все из-за того, что мужчина отказался подвезти его мать.
Об этом идёт речь в сюжете ТСН.
Конфликт произошел в селе Белая Криница. Молодой человек пришел в магазин и заметил маршрутчика, который утром не подвез его мать. Он решил выяснить c ним отношения, между ними произошла перепалка.
В ходе конфликта мужчина ударил водителя в лицо. Тот упал на асфальт и сильно ударился головой. Теперь за жизнь водителя борются медики.
В Ровенской области мужчина избил водителя маршрутки, потому что он не подвез его маму
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