Правозащитники отметили, что с украинцами жестоко обращаются.

Российские военные вывезли из Херсонской области тысячи украинских заключенных. Их перевезли в десять колоний на территории Российской Федерации.

По данным российского издания "Медуза", в мае заключенных из колоний в Херсонской и Николаевской областях отвозили в ИК-7 в Старой Збурьевке. За две недели до побега из Херсона российские оккупанты перевезли заключенных в российские колонии.

Отмечается, что в три российских колонии в Краснодарском крае и Волгоградской области вывезли около 2,5 тысячи украинцев. Кроме того, заключенных из Украины нашли во Владимирской области. Также сообщается, что украинцев через несколько месяцев распределят по другим колониям в РФ.

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По словам главы Gulagu.net Владимира Осечкина, украинскими заключенными жестоко обращаются в российских колониях, к ним применяют электрошокеры. Помимо этого, он указал, что с украинцами работает отдел специального назначения УФСИН, а от российских заключенных их изолируют.

Освобождение Херсона - что известно

30 октября стало известно, что под видом так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 Херсона россияне вывезли заключенных. На территории исправительного учреждения оккупанты размещали личный состав и военную технику

22 ноября сотрудники ГБР задержали начальника одного из отделов "Северной исправительной колонии №90", который перед освобождением города выпустил заключенных.

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