Владимир Осечкин отметил, что российские силовики применяли против украинских заключенных спецсредства

Российские оккупанты, убегая из Херсона, вывезли в Российскую Федерацию украинских заключенных. Российский правозащитник Владимир Осечкин отметил, что захватчики таким образом хотят скрыть следы своих преступлен

"Мы знаем достоверно, что в целом ряде учреждений пенитенциарной системы Украины в момент, когда происходил их захват и приходила так называемая российская администрация из числа военных, спецслужб и их активистов, которых они доставляли, были целый ряд украинцы, которые, во-первых, их не признавали, относились к ним как к оккупантам, захватчикам. Были конфликтные истории, было непризнание новых порядков, нового режима. Были случаи, что доходило до стычек, вплоть до бунтов, акций протестов и так далее", - отметил Осечкин.

При этом он указал, что российские силовики решали ситуацию привычным для себя способом - применяли спецсредства и даже оружие.

"Тысячи заключенных являются потерпевшими, пострадавшими от пыток, от превышения должностных полномочий с применением насилия, с применением оружия и спецсредств. Многие из них являются также свидетелями преступлений, в том числе убийств. Поэтому если их оставить, как только придет администрация из Киева, приедут журналисты, то тут же будет огромный международный скандал, потому что будут сотни или тысячи показаний о том, что закон лагеря ГУЛАГа 21 века Россия пыталась экспортировать на территорию Украины. Поэтому этих свидетелей, потерпевших увезли на территорию России для того, чтобы они сидели там в исправительной колонии №14 Краснодарского краю, в 19 и 26 колонии Волгоградской области, в колонии №7 Владимирской области и так далее", - объяснил правозащитник.

По его словам, в российских колониях с украинскими заключенными будут работать сотрудники ФСБ

"С помощью угроз и принуждений их заставляют молчать, а на ком-то должны зажить следы пыток. Но даже мы уже знаем, что будет проводиться оперативная работа. Задача оперативников в этих учреждениях - найти хотя бы кого-то кто будет согласен ехать для участия в войне уже на стороне России. Оперативники будут выискивать каких-то заключенных кого-то там вербовать, обещать паспорт Российской Федерации, денег какую-то медальку от Пригожина или от Минобороны. Конечно, если кто-то из них согласится, то потом будут показывать по всем телеканалам, рассказывая, что герои сражаются с киевским режимом", - подытожил Осечкин.

Освобождение Херсона - что известно

30 октября стало известно, что под видом так называемой "эвакуации" из исправительной колонии №90 Херсона россияне вывезли заключенных. На территории исправительного учреждения оккупанты размещали личный состав и военную технику

22 ноября сотрудники ГБР задержали начальника одного из отделов "Северной исправительной колонии №90", который перед освобождением города выпустил заключенных.

Вас также могут заинтересовать новости: