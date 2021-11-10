Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Ривненской области на железной дороге пострадал 12-летний ребенок. Мальчик получил электротравму

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области, событие произошло вечером 9 ноября недалеко от железнодорожной станции города Дубно.

"До прибытия спасателей была отключена от электрического тока контактная линия. Прибыв на место вызова, спасатели установили, что ребенка 2009 года рождения, ударило током после чего мальчик упал между вагоны", - отмечается в сообщении пресс-службы управления.

Читайте такжеНа Житомирщине подросток получил разряд в 27,5 тысячи вольт и упал с 15-метровой высоты (видео)Сотрудники Службы спасения достали подростка и передали в руки работников скорой медицинской помощи. После чего 12-летний житель Дубно в тяжелом состоянии с электротравмой был доставлен в ожоговый центр.

Сейчас выясняются подробности. По сообщению местных СМИ, не исключено, что ребенок взобрался на вагон и приблизился к проводам с высоким напряжением.

Как ранее сообщал УНИАН, в Тернополе госпитализировали 14-летнего мальчика через удар током от кнопки домофона на входных дверях. Пострадавшего доставили в областную детскую больницу.

Автор: Петр Хромых