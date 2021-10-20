Несовершеннолетнего в Тернополе ударило током, его госпитализировали.

В Тернополе госпитализировали 14-летнего мальчика из-за удара током от кнопки домофона на входной двери.

Как сообщает Центр экстренной медицинской помощи Тернопольщины в Facebook, 19 октября в 21:36 бригада скорой помощи выезжала на ул. Малышко к 14-летнему пациенту.

"По словам парня, он нажал кнопку домофона на входных дверях, одновременно схватившись за мокрые металлические поручни... Сразу же почувствовал сильную боль в левой руке, тремор и еле оторвал руку от перил. Мальчика ударило электрическим током", – говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в областную детскую больницу.

Читайте такжеВ Киевской области подростка убило током во время рыбалки (фото)Ранее стало известно, что в поселке Свитанок Херсонской области 16-летняя девушка решила воплотить в жизнь "гениальную идею" – включить в розетку электрический кипятильник, от него подкурить сигарету и получила ожог половины лица.

Журналисты узнали, что после того, как девушка поднесла сигарету к кипятильнику, была сильная вспышка. После вспышки несовершеннолетняя получила ожог и была вынуждена ехать в больницу.

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Авторы: Светлана Макринская, Екатерина Присяжнюк