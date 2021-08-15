Известно, что погибший был родом с Волынской области.

В Ривне из окна многоэтажки выпал 16-летний юноша. Парень погиб.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Ровенском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ровенского областного совета, событие произошло 14 августа около 21 часа на улице Дубенской областного центра.

Через несколько минут после получения информации о трагедии медики прибыли по указанному адресу.

"У подъезда многоэтажки без признаков жизни лежал парень. Предварительно известно, что погибший 2004 года рождения (полных 16 лет), родом из Волынской области. Бригада "скорой" констатировала смерть мужчины", - отмечается в сообщении центра.

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На месте происшествия работала полиция.

Ранее в Днепре мужчина выпрыгнул из окна 8-го этажа. Он упал прямо на женщину.

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики констатировали его смерть. Пострадавшую женщину госпитализировали.

Неизвестно, пытался мужчина покончить с собой или выпал случайно. Детали происшествия устанавливают правоохранители.

Автор: Петр Хромых