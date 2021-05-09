Пострадавшую госпитализировали / фото sputnik.by
В Днепре мужчина выпрыгнул из окна 8-го этажа. Он упал прямо на женщину.
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Около 17:30 мужчина выбросился из окна 8-го этажа дома на жилом массиве «Тополь-1».
Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики констатировали его смерть.
Пострадавшую женщину госпитализировали.
Неизвестно, пытался мужчина покончить с собой или выпал случайно. Детали происшествия устанавливают правоохранители.
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