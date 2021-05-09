Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

В Днепре мужчина выпрыгнул из окна 8-го этажа. Он упал прямо на женщину.

Читайте такжеУже перекрестился и закрыл глаза: в Житомире копы в последний момент спасли самоубийцу на мосту (видео)Об этом пишет Информатор.

Около 17:30 мужчина выбросился из окна 8-го этажа дома на жилом массиве «Тополь-1».

Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие медики констатировали его смерть.

Пострадавшую женщину госпитализировали.

Неизвестно, пытался мужчина покончить с собой или выпал случайно. Детали происшествия устанавливают правоохранители.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская