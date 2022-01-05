По результатам судебно-медицинской экспертизы, причина смерти 8-летней Аниты - сердечно-легочная недостаточность.

8-летняя девочка 1 января умерла в больнице в Киевской области. В халатности родители обвиняют медиков Березанской больницы.

Ребенку стало плохо накануне Нового года, говорится в сюжете ТСН.

У девочки поднялась температура, а после возникла рвота. Уже в больнице состояние ребенка ухудшилось. Впрочем до утра 1-го января ни один врач, по словам родителей, квалифицированной помощи не оказывал.

Читайте такжеВ Киеве задержали пьяного водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе (видео)Мать девочки рассказывает: за три дня до смерти у ее дочери поднялась температура. Позже ее забрала "скорая". Дежурный врач Березанской больницы сказал, что у ребенка ОРВИ, и оставил ее под капельницей.

По словам родителей, у их дочери не взяли никакого анализа. В первые часы Нового года ей стало очень плохо, главные врачи начали проводить реанимацию, но безуспешно.

Медики говорят, что резкая вирусная инфекция стремительно переросла в пневмонию, что и стало причиной поражения легких и сердца ребенка.

Что стало причиной смерти девочки и есть ли в этом вина врачей, уже выясняет полиция.

Ранее житель Днепра катался на санках с дочкой и врезался в электроопору. Ребенок получил тупую травму живота, его госпитализировали, а отец умер.

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