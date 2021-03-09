В полицию обратился хозяин животного. Начато уголовное производство.

В пригороде Одессы пенсионер убил камнем соседского кота.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы с заявлением обратился 60-летний мужчина. Он попросил принять меры к соседу, который у него на глазах камнем убил его кота.

По факту открыто производство по ч. 1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции № 2. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Как сообщили в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в пригороде Одессы – в микрорайоне, который местные жители называют "Царское село" (территория в курортной зоне). Мужчина убил кота, якобы, потому что тот "гадил на его территории".

Отмечается, что, убив животное, пенсионер засунул его в кулек и хотел "выбросить или закопать".

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Автор: Лариса Козовая