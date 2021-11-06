Мужчина в тяжелом состоянии в больнице.

В пригороде Одессы неизвестные жестоко избили депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, ЧП произошло вчера на Новониколаевской дороге.

"Нападение произошло в пригороде Одессы. Неизвестные остановили автомобиль супругов, глава семьи - депутат одной из ОТГ Херсонской области", - рассказали в главке.

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Отмечается, что телесные повреждения получили водитель и пассажирка.

"Мужчина в тяжелом состоянии находится в одной из больниц, за его жизнь борются врачи. Сведения о происшествии полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (Преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица, причастные к преступлению", - сказано в сообщении.

Как сообщил один из Телеграм-каналов, потерпевший – депутат Мирненской ОТГ, крупный аграрий. Супруги находились в авто Toyota Land Cruiser Prado. По некоторым данным, у мужчины раздроблены коленные суставы.

Напомним, как писал УНИАН, в Черниговской области один из депутатов Нежинского городского совета от фракции "БПП" избил пенсионера.

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Автор: Лариса Козовая