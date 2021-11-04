Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

В Харьковской области задержали мужчину, который жестоко избил свою мать.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

2 ноября в полицию сообщили, что житель поселка Андреевка издевается и угрожает убить собственную мать.

На месте происшествия правоохранители задержали 45-летнего мужчину. Ранее он находился на лечении в психиатрической больнице.

Читайте такжеПодросток остался без пальца: на Харьковщине прогремел взрыв (фото)76-летнюю женщину доставили в больницу. Ее сын сказал полицейским, что "изгонял духов" из нее.

Сведения об инциденте внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления и избрали меру пресечения в виде удержания под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области задержали серийного насильника, который надругался над 79-летней соседкой.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Людмила Жерновская