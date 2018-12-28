На Черниговщине депутат избил пенсионера

Известно, что нападавшим оказался человек, приближенный к мэру.

В Черниговской области один из депутатов Нежинского городского совета от фракции «БПП» избил пенсионера.

Об этом редакции «Правда ЗДЕСЬ. Нежин» стало известно из собственных источников.

Известно, что нападавшим оказался человек, приближенный к мэру. У потерпевшего обнаружили травму головы. Пострадавший уже написал заявление в полицию. Сведения о нанесении телесных повреждений внесены в ЕРДР.

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«27 декабря в Нежинскую ЦГБ обратился мужчина с травмой головы. При выезде на место СОГ последний написал заявление о том, что его избил неизвестный и просит провести по данному факту проверку. Сведения были внесены в ЕРДР по ст. 125 УКУ. Начато досудебное расследование. Обстоятельства уголовного производства не разглашаются в интересах следствия», – прокомментировала начальник Сектора мониторинга Нежинского отдела полиции Инна Музыченко.