Людям, которые не желали поддерживать российский псевдореферендум, женщина угрожала репрессиями.

В Херсонской области правоохранители задержали коллаборантку, которая на "референдуме" вместе с захватчиками заставляла жителей голосовать в пользу Кремля.

Как сообщили в Одесской областной прокуратуре и в управлении СБУ в Одесской области, подозреваемой является жительница села Кизомис Белозерской поселковой территориальной громады Херсонщины.

С началом полномасштабного вторжения она поддержала оккупационные власти и добровольно пошла на сотрудничество с российскими захватчиками. В сентябре 2022 года коллаборантка принимала участие в проведении так называемого "референдума" по выходу из состава Украины и присоединению к РФ временно оккупированной территории Херсонщины.

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В частности, с 23 по 27 сентября 2022 года женщина, находясь в составе так называемой "участковой избирательной комиссии", вместе с вооруженными российскими военнослужащими обходила дома жителей сел Кизомис и Гончарное Белозерской громады.

"Она собирала голоса, требуя от людей поставить нужную (в пользу оккупантов, - УНИАН) отметку в бюллетенях. Затем передала бюллетени военным РФ для дальнейшей фальсификации результатов так называемого голосования, за что получила "вознаграждение" в рублях", - говорится в сообщении.

В случае несогласия поддержать псевдореферендум женщина угрожала людям жалобой в оккупационные органы и репрессиями.

Правоохранители разоблачили и задержали приспешницу врага в ходе стабилизационных мероприятий, которые проходили в освобожденных районах Херсонской области. Женщине сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины). Ей избрана мера пресечения в виде содержание под стражей.

Задержание коллаборантов и предателей в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Херсоне задержали коллаборантку, которая угрожала людям расстрелом за отказ "голосовать" на псевдореферендуме. Во время российской оккупации города она развернула широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового волеизъявления на территории одного из районов Херсона.

Также правоохранители задержали коллаборанта, который во время оккупации Херсона налаживал для захватчиков железнодорожное сообщение с АР Крым.

Кроме этого, были задержаны четыре бывших руководителя российской застенки, которая действовала во время оккупации Херсона. Среди задержанных - бывший замначальника местной исправительной колонии, поддержавший российских захватчиков.

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