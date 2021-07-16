Мальчик ночью пошел к озеру и упал с пристани в водоем.

На западе Польши в озере Шперек утонул двухлетний украинец, пока его родители спали.

Об этом сообщает Fakt.

Инцидент произошел в Великопольском воеводстве 15 июля. 2,5-летний Владислав вместе с родителями находился в развлекательном центре "Лидо". Двери коттеджа не закрывали на ночь, поэтому мальчик беспрепятственно смог выйти на улицу. Он пошел к озеру и упал с пристани в водоем. Когда именно это произошло - неизвестно.

Тело мальчика в воде заметили местные жители, которые и вызвали спасательные службы. Медики пытались реанимировать ребенка, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Родители ребенка, пара из Украины, подошли к озеру уже по прибытии спасателей. Известно, что у погибшего мальчика есть 12-летняя сестра. Возле озера они отдыхали с другой семьей, накануне вечером употребляли алкоголь, легли спать около 5:00.

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Польская прокуратура обвинила родителей погибшего в доведении ребенка до опасности и непреднамеренном доведении до смерти – ведь они оставили дверь дома открытой. Украинцы свою вину признали.

Им грозит от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы.

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Автор: Денис Прядко