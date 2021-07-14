Детей искал отец, однако обнаружил лишь их вещи на берегу.

В Черниговской области в местном пруду утонули двое братьев-подростков.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Черниговской области, трагедия произошла вблизи села Слободка. В искусственном водоеме утонули двое подростков 10 и 14 лет.

"Как выяснилось, ребята без разрешения родителей пошли к местному водоему искупаться. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать и обнаружил вещи мальчиков на берегу водоема. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тела погибших детей до прибытия спасателей на берег достали полицейские. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее в Запорожье подросток утонул в Днепре: медики заявили о равнодушии очевидцев. Трагедия произошла на Центральном пляже Запорожья - подростка даже не спасла 50-минутная реанимация.

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Автор: Юрий Годован