Вчера провели вскрытие тела умершего ребенка. Экспертиза продлится в течение месяца.

Смерть 7-летнего мальчика в Черкассах наступила в результате травмы головы и кровоизлияния.

Об этом сегодня в ходе заседания исполнительного комитета Черкасского городского совета заявил начальник Черкасского районного управления полиции Владимир Матюшенко.

"Смерть наступила от травмы головы и субдуральной гематомы", - сказал он.

Матюшенко добавил, что вчера провели вскрытие тела умершего ребенка.

"Судебно-медицинские эксперты получили постановление на проведение экспертизы. После получения всех анализов эксперт даст заключение", - отметил полицейский и уточнил, что экспертиза продлится в течение месяца.

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Кроме того, начальник райуправления полиции рассказал, что эксперт еще при жизни мальчика не зафиксировал на его теле укусов животных.

Также, по словам Матюшенко, сейчас правоохранители проверяют показания матери и отчима мальчика.

"Мать находилась в Киеве с февраля по март и с мая по август. Якобы ей делали операцию. Муж был вместе с ней с конца июня, оставив на своих родителей 7-летнего мальчика и 3-летнюю девочку", - доложил он.

Правоохранитель сообщил, что сейчас полиция проверяет, действительно ли женщине делали операцию в столице, чтобы правильно квалифицировать ее действия и отчима мальчика.

Смерть ребенка в Черкассах - что произошло

24 августа в Черкассах госпитализировали травмированного семилетнего мальчика. У ребенка диагностировали гематому головного мозга, у него были травмированы губы и уши. 6 сентября ребенок умер, не выходя из комы.

Предварительно сообщалось, что мальчика покусали собаки. Также озвучивалась версия, что он упал с кучи кирпича и травмировался.

По данному факту открыты производства по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

31 августа 51-летнюю жительницу Черкасс, которая временно ухаживала за ребенком, взяли под стражу.

По версии следствия, подозреваемая, наблюдая плохое состояние здоровья мальчика, не обратилась к врачам и пыталась самостоятельно оказывать ему медицинскую помощь.

4 сентября арестовали ее мужа.

Автор: Светлана Макринская