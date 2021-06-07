Убитый входил в одно из звеньев известной ОПГ.

В городе Рени Одесской области застрелен "криминальный авторитет» Василий Паниогло. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что, предположительно, заказное убийство произошло около 16:00 в отеле «Парма».

«Там и нашли некого Василия Паниогло, который был криминальным «авторитетом» организованной преступной группировки Олега Попеску по прозвищу Румын. Основные направления деятельности его группировки – выращивание и контрабанда марихуаны, контрабанда сигарет, вымогательство у бессарабских фермеров, рейдерские действия в аграрном секторе региона», - сказано в сообщении.

Читайте такжеПопросил не осуждать: в Одесской области повесился водитель мэра Рени – СМИ

По некоторым данным, вышеназванная группировка Попеску – одно из звеньев ОПГ Василия Марьянчука, которое прославилось своей жестокостью известной. На счету этого формирования – десятки кровавых преступлений, похищений и убийств известных бизнесменов.

Костяк банды составляли бывшие сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время Марьянчук отбывает пожизненный срок.

Информацию подтверждает и одесский сайт "Думская", ссылаясь на свои источники. По его данным, Паниогло получил тяжелое огнестрельное ранение грудной клетки и головы, скончался в больнице.

Отель «Парма», как утверждается, служит своеобразной «штаб-квартирой» группировки Румына.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров