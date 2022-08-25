Сообщница оккупантов также выкладывала видео и распространяла сообщения, которые по своему содержанию оправдывали вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Бывший преподавательнице киевского университета сообщили о подозрении в создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о местоположении Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской прокуратуры.

"Печерская окружная прокуратура города Киева сообщила о подозрении бывшей преподавательнице столичного университета в государственной измене и создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и тероборони. Также сообщили о подозрении двум ее сообщникам", - говорится в заметке.

По данным следствия, с февраля 2022 года подозреваемая, находясь на территории России и действуя по заказу российских кураторов, создала и управляемый в мессенджере "Telegram" ряд групп.

"В этих группах женщина вербовала граждан Украины для получения от них информации о местоположении и перемещении военнослужащих Вооруженных сил Украины и территориальной обороны Киева и Киевской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, она завербовала более 10 человек, которые, начиная с 24 февраля, совершали обходы определенных участков в Киеве и Киевской области, фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих, после чего эти сведения передавались кураторам из силовых структур России.

"Кроме того, на своей странице "VKontakte" и на канале "YouTube" сообщница оккупантов выкладывала видео и распространяла сообщения, которые по своему содержанию оправдывали вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины и признавали правомерным", - подчеркнули в прокуратуре.

Также в этих сообщениях женщина призвала к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Сейчас женщине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя), ч. 2. ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, возражения вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины.

Одному из членов группы также сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК. Кроме того, в суд передан обвинительный акт в отношении третьего подозреваемого по ч. 2. ст. 111 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

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