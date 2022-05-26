Также получены данные, что злоумышленники убили мирного жителя и пытались скрыть следы преступления.

В Киевской области задержаны двое жителей Гостомеля, которые во время временной оккупации собирали информацию о позициях ВСУ, а также "сдавали" адреса проживания участников АТО.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Во время временной оккупации части региона они собирали информацию о позициях ВСУ, обеспечивали оккупантов продуктами питания и топливом, а также "сдавали" адреса проживания участников АТО", - сказано в сообщении.

Также они занимались мародерством в поврежденных магазинах и домах людей.

В СБУ отметили, что злоумышленники использовали вражеские радиостанции для связи с оккупационной группировкой рашистов. Им объявлены подозрения.

"В ходе следственно-оперативных действий получены данные, что злоумышленники совершили умышленное убийство мирного жителя и пытались скрыть следы преступления", - добавили в СБУ.

Задержание пособника оккупантов:

18 мая 2022 года в Одессе был задержан предполагаемый пособник оккупантов, снимавший блокпосты на видеорегистратор.

Патрульные задержали водителя автомобиля Mitsubishi, который снимал на видеорегистратор работу блокпоста. В его телефоне правоохранители также обнаружили множество пророссийских Telegram-каналов, в салоне машины — телескопическую дубинку. Предполагаемого диверсанта передали следователям полиции.

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