Предатель собирал разведданные, которые оккупанты используют для определения целей среди украинских силовиков.

В Одессе задержали агента российских спецслужб.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Сегодня в ходе очередной удачной операции СБУ задержала в Одессе агента российских спецслужб, собирал разведданные, которые оккупанты используют для определения потенциальных целей среди украинских силовиков, проведение диверсий и специальных информационных операций для их дискредитации", - сказал Марченко и поблагодарил СБУ за своевременное выявление предателя.

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Напомним, в Одессе к 15 годам заключения приговорен гранатометчик "ДНР". В результате боевых столкновений с подразделениями украинской армии уроженец Одесской области был взят в плен.

Отмечается, что в мае 2014 года уроженец Одесской области присоединился к террористической организации "ДНР" и почти 8 лет оказал вооруженное сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

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