Люди вызвали полицию. В телефоне женщины нашли активное общение с абонентами РФ.

В Одессе пассажиры маршрутки задержали женщину, которая через окно фотографировала объекты инфраструктуры.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

В частности, в маршрутном автобусе пассажиры обратили внимание, что неизвестная женщина снимает некоторые объекты, которые фотографировать нельзя.

Видео дня

Люди не позволили женщине выйти из маршрутки и вызвали полицию.

"Полицейские проверили ее телефон, там оказалось огромное количество номеров телефонов страны-агрессора и активное с ними общение, а также фото- и видеофиксация объектов инфраструктуры", - сообщили в управлении.

В то же время, в некоторых пабликах появилось видео, на котором зафиксировано, как в салоне маршрутного автобуса люди не позволяют неизвестной женщине выйти на улицу. Они также не позволили ей прикасаться к ее телефону, который она успела положить в сумку. Свои действия пассажиры объяснили тем, что женщина может удалить снимки до приезда полиции. Женщина пыталась убедить окружающих, что фотографировала цветы, но ей не поверили.

Как сообщал УНИАН, контрразведка Службы безопасности Украины задержала корректировщика, который наводил ракеты российских оккупантов на инфраструктурные объекты Николаева.

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